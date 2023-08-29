Екс-глава СБУ Баканов зареєструвався ФОПом - деталі

https://racurs.ua/ua/n186683-eks-glava-sbu-bakanov-zareiestruvavsya-fopom-detali.html

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Колишній голова Служби безпеки України Іван Баканов цьогоріч у квітні відкрив ФОП і тепер може здавати в оренду й експлуатацію власне чи орендоване нерухоме майно.

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Про це йдеться у розслідуванні hromadske «"Контора»: таємниці Івана Баканова".

Згідно з даними реєстрів, Баканов може займатися науковою та технічною діяльністю, консультуванням з питань комерційної діяльності, рекламою, дослідженням громадської думки, бухгалтерським обліком і аудитом. Окрім цього, екс-посадовець може надавати правові послуги. Раніше Баканов отримав адвокатське свідоцтво від Ради адвокатів Полтавської області.

Після звільнення з посади очільника СБУ 18 липня 2022 року Іван Баканов продовжує мешкати у своєму будинку в передмісті Києва, а вільний час присвячує грі у футбол.

Нагадаємо, Баканов очолював Службу безпеки України з серпня 2019 по липень 2022 року.

У лютому СБУ провела службову перевірку щодо Баканова, проте її результати засекречені.