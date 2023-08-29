Третья бригада устроила засаду на россиян под Бахмутом

Воїни 3-ї Окремої штурмової бригади влаштували успішну засідку на російських окупантів під Бахмутом. Бій відбувся біля залізничної колії, повідомляє прес-служба бригади.

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Перетнувши колії, групи окупантів натрапили на засідку. З окопів вогонь на ураження відкрили штурмовики. Коригують бій з неба бійці РУП «Шершень». Відстрілюють противника бійці 2-го штурмового батальйону, — йдеться у повідомленні.