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Ракурс
Третья бригада устроила засаду на россиян под Бахмутом

Третья бригада устроила засаду на россиян под Бахмутом (ВИДЕО)

29 авг 2023, 19:40
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Воїни 3-ї Окремої штурмової бригади влаштували успішну засідку на російських окупантів під Бахмутом. Бій відбувся біля залізничної колії, повідомляє прес-служба бригади.


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Перетнувши колії, групи окупантів натрапили на засідку. З окопів вогонь на ураження відкрили штурмовики. Коригують бій з неба бійці РУП «Шершень». Відстрілюють противника бійці 2-го штурмового батальйону, — йдеться у повідомленні.

Источник: Ракурс


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