Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Третя бригада влаштувала засідку на росіян під Бахмутом

Третя бригада влаштувала засідку на росіян під Бахмутом (ВІДЕО)

29 сер 2023, 19:40
999

Воїни 3-ї Окремої штурмової бригади влаштували успішну засідку на російських окупантів під Бахмутом. Бій відбувся біля залізничної колії, повідомляє прес-служба бригади.


.

Перетнувши колії, групи окупантів натрапили на засідку. З окопів вогонь на ураження відкрили штурмовики. Коригують бій з неба бійці РУП «Шершень». Відстрілюють противника бійці 2-го штурмового батальйону, — йдеться у повідомленні.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів