Ракурсhttps://racurs.ua/
Третя бригада влаштувала засідку на росіян під Бахмутом
Третя бригада влаштувала засідку на росіян під Бахмутом (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n186688-tretya-brygada-vlashtuvala-zasidku-na-rosiyan-pid-bahmutom-video.htmlРакурс
Воїни 3-ї Окремої штурмової бригади влаштували успішну засідку на російських окупантів під Бахмутом. Бій відбувся біля залізничної колії, повідомляє прес-служба бригади.
.
Перетнувши колії, групи окупантів натрапили на засідку. З окопів вогонь на ураження відкрили штурмовики. Коригують бій з неба бійці РУП «Шершень». Відстрілюють противника бійці 2-го штурмового батальйону, — йдеться у повідомленні.