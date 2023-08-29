Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Станцию РЭБ "Поле" уничтожили в Белгородской области рф

Станцию РЭБ «Поле» уничтожили в Белгородской области рф (ВИДЕО)

29 авг 2023, 19:58
999

Станцію радіоелектронної боротьби «Поле», яка знаходилася в селі Круглая Поляна Бєлгородської області росії вдалося знищити.


.

Відповідний відеозапис оприлюднив 29 серпня фронтовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Станція «Поле-21» призначена для протидії високоточним озброєнням та іншим системам противника, які використовують супутникову навігацію.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров