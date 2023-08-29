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Станцию РЭБ "Поле" уничтожили в Белгородской области рф
Станцию РЭБ «Поле» уничтожили в Белгородской области рф (ВИДЕО)https://racurs.ua/n186689-stanciu-reb-pole-unichtojili-v-belgorodskoy-oblasti-rf-video.htmlРакурс
Станцію радіоелектронної боротьби «Поле», яка знаходилася в селі Круглая Поляна Бєлгородської області росії вдалося знищити.
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Відповідний відеозапис оприлюднив 29 серпня фронтовий кореспондент Андрій Цаплієнко.
Станція «Поле-21» призначена для протидії високоточним озброєнням та іншим системам противника, які використовують супутникову навігацію.
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