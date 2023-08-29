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Ракурс
Станцію РЕБ “Поле” знищили в Бєлгородській області рф

Станцію РЕБ «Поле» знищили в Бєлгородській області рф (ВІДЕО)

29 сер 2023, 19:58
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Станцію радіоелектронної боротьби «Поле», яка знаходилася в селі Круглая Поляна Бєлгородської області росії вдалося знищити.


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Відповідний відеозапис оприлюднив 29 серпня фронтовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Станція «Поле-21» призначена для протидії високоточним озброєнням та іншим системам противника, які використовують супутникову навігацію.

Джерело: Ракурс


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