США предоставляют ВСУ дополнительную военную помощь на 250 млн долларов

https://racurs.ua/n186691-ssha-predostavlyaut-vsu-dopolnitelnuu-voennuu-pomosch-na-250-mln-dollarov.html

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США нададуть Збройним силам України додатковий пакет військової допомоги на 250 млн дол. Про це йдеться у повідомленні Державного департаменту.

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Новий пакет військової допомоги включає засоби для розмінування та боєприпаси для ППО, — зазначив держсекретар США Ентоні Блінкен.

У зовнішньополітичному відомстві вказали, що нова допомога включає ракети AIM-9M для протиповітряної оборони, боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем, артилерійські боєприпаси калібру 155 мм і 105 мм, обладнання для розмінування, Javelin та інші протитанкові системи та ракети, понад 3 млн боєприпасів до стрілецької зброї, машини швидкої допомоги, підривні боєприпаси для ліквідації перешкод, а також запасні частини, фінансування послуг, навчання та транспортування.