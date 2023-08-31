ВСУ получили на вооружение боевые роботы и турели. Фото:

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Бойові турелі та роботизовані платформи отримали українські Сили оборони в рамках проекту «Армія дронів».

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На фронт відправили понад 1 тис. безпілотників та 30 роботизованих систем. Це українські інноваційні розробки, які допоможуть військовим віддалено вести бій та, що найголовніше, рятувати життя. Про це 31 серпня віце-прем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Facebook.

Загалом на фронт передали 25 бойових турелей з дистанційним керуванням «Шабля». Це система для зброї, яку можна встановити на авто, в бліндаж, окоп або інше місце. Оператори можуть з безпечного місця керувати туреллю та уражати ворожі позиції.

А п’ять наземних роботизованих платформ «Рись» допоможуть перевозити озброєння та обладнання в гарячі точки. У поєднанні з турелями вони перетворюються на зброю проти ворога.

Також ЗСУ отримали 900 FPV-дронів, а також понад 100 БПЛА Mavic та Matrice, які довели свою швидкість та надійність.

Нагадаємо, днями міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив про тестування 25 унікальних розробок — від логістичних до бойових, від дистанційних турелей до роботів-камікадзе.