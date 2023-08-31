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Ракурс
Трагедия в Днепре — полиция открыла дело по факту посягательства на жизнь полицейских, суд избирает меру пресечения патрульному

Трагедия в Днепре — полиция открыла дело по факту посягательства на жизнь полицейских, суд избирает меру пресечения патрульному

31 авг 2023, 15:44
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У Дніпрі поліція порушила справу через посягання на життя патрульних.


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Ідеться про інцидент 29 серпня, коли між поліцейськими та водієм сталась бійка, а потім чоловіка застрелили.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли за статтею 348 КК України. За посягання на життя працівника поліції передбачене покарання — від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі, — йдеться у повідомленні МВС.

Напередодні «Схеми» повідомили, що саме за цією статтею готують підозру супутниці застреленого патрульним Джумбері Сілогави. Журналісти встановили, що нею є 22-річня Тетяна Патинка.

На момент зупинки авто патрульними саме вона була за кермом Jaguar, проте на камерах спостереження видно, що під час порушення ПДР автівкою керував Сілогава.

Водій і пасажирка могли помінятись місцями під час зупинки авто. З даними ЗМІ, Сілогава був у стані сильного сп’яніння, алкоголь виявили у його крові та сечі.

31 серпня у Дніпрі суд готується обрати запобіжний захід поліцейському, який смертельно поранив Джумбері Сілогаву, пише «Суспільне».

Його затримали за підозрою в перевищенні службових повноважень та умисному вбивстві. До суду прийшли кілька десятків поліцейських, щоб підтримати колегу.

Результатів експертизи щодо наявності алкоголю в крові застреленого патрульним Джумбері Сілогави ще немає, заявила сьогодні радниця з комунікації ДБР Тетяна Сап’ян.

Наразі я не можу підтвердити, що ті результати експертизи, які є в інтернеті, є достовірними. Мені відомо, що вони ще не готові. Коли вони будуть готові й у них дійсно буде підтвердження про кількість алкоголю в крові, ми одразу повідомимо, — сказала вона.

Напередодні видання «РБК-Україна» із посиланням на джерела повідомило, що у крові чоловіка виявили алкоголь на рівні 2,48 проміле. В сечі — на рівні 2,78 проміле. Така концентрація відповідає приблизно пляшці горілки.

Тим часом в області проходить церемонія прощання з загиблим чоловіком.

Источник: Ракурс


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