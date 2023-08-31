Трагедия в Днепре — полиция открыла дело по факту посягательства на жизнь полицейских, суд избирает меру пресечения патрульному

У Дніпрі поліція порушила справу через посягання на життя патрульних.

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Ідеться про інцидент 29 серпня, коли між поліцейськими та водієм сталась бійка, а потім чоловіка застрелили.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли за статтею 348 КК України. За посягання на життя працівника поліції передбачене покарання — від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі, — йдеться у повідомленні МВС.

Напередодні «Схеми» повідомили, що саме за цією статтею готують підозру супутниці застреленого патрульним Джумбері Сілогави. Журналісти встановили, що нею є 22-річня Тетяна Патинка.

На момент зупинки авто патрульними саме вона була за кермом Jaguar, проте на камерах спостереження видно, що під час порушення ПДР автівкою керував Сілогава.

Водій і пасажирка могли помінятись місцями під час зупинки авто. З даними ЗМІ, Сілогава був у стані сильного сп’яніння, алкоголь виявили у його крові та сечі.

31 серпня у Дніпрі суд готується обрати запобіжний захід поліцейському, який смертельно поранив Джумбері Сілогаву, пише «Суспільне».