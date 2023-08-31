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Трагедія у Дніпрі: поліція відкрила справу за фактом посягання на життя патрульних.
Трагедія у Дніпрі — поліція відкрила справу за фактом посягання на життя поліцейських, суд обирає запобіжний захід патрульномуhttps://racurs.ua/ua/n186748-tragediya-u-dnipri-policiya-vidkryla-spravu-za-faktom-posyagannya-na-jyttya-policeyskyh-sud.htmlРакурс
У Дніпрі поліція порушила справу через посягання на життя патрульних.
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Ідеться про інцидент 29 серпня, коли між поліцейськими та водієм сталась бійка, а потім чоловіка застрелили.
Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли за статтею 348 КК України. За посягання на життя працівника поліції передбачене покарання — від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі, — йдеться у повідомленні МВС.
Напередодні «Схеми» повідомили, що саме за цією статтею готують підозру супутниці застреленого патрульним Джумбері Сілогави. Журналісти встановили, що нею є 22-річня Тетяна Патинка.
На момент зупинки авто патрульними саме вона була за кермом Jaguar, проте на камерах спостереження видно, що під час порушення ПДР автівкою керував Сілогава.
Водій і пасажирка могли помінятись місцями під час зупинки авто. З даними ЗМІ, Сілогава був у стані сильного сп’яніння, алкоголь виявили у його крові та сечі.
31 серпня у Дніпрі суд готується обрати запобіжний захід поліцейському, який смертельно поранив Джумбері Сілогаву, пише «Суспільне».
Його затримали за підозрою в перевищенні службових повноважень та умисному вбивстві. До суду прийшли кілька десятків поліцейських, щоб підтримати колегу.
Результатів експертизи щодо наявності алкоголю в крові застреленого патрульним Джумбері Сілогави ще немає, заявила сьогодні радниця з комунікації ДБР Тетяна Сап’ян.
Наразі я не можу підтвердити, що ті результати експертизи, які є в інтернеті, є достовірними. Мені відомо, що вони ще не готові. Коли вони будуть готові й у них дійсно буде підтвердження про кількість алкоголю в крові, ми одразу повідомимо, — сказала вона.
Напередодні видання «РБК-Україна» із посиланням на джерела повідомило, що у крові чоловіка виявили алкоголь на рівні 2,48 проміле. В сечі — на рівні 2,78 проміле. Така концентрація відповідає приблизно пляшці горілки.
Тим часом в області проходить церемонія прощання з загиблим чоловіком.