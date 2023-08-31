Суд в Днепре избрал меру пресечения патрульному, застрелившего водителя

https://racurs.ua/n186759-sud-v-dnepre-izbral-meru-presecheniya-patrulnomu-zastrelivshego-voditelya.html

Ракурс

Суд в Дніпрі обрав запобіжний захід патрульному, який смертельно поранив чоловіка.

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Патрульний Євген Звонков перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.

Прокурор клопотав про арешт на 60 днів без права на заставу. Адвокати патрульного вважають підозру щодо умисного вбивства необґрунтованою, вони просили про особисте зобов’язання, домашній арешт або звільнення під заставу.

Підозрюваний поліцейський брав участь у засіданні онлайн, він не прибув до суду через стан здоров’я. Він заявив, що своєї провини не визнає. Звонкову закидають перевищення службових повноважень та умисне вбивство. Поліцейський наголошує, що напад Джумбері Сілогави становив загрозу для його життя і життя напарниці.

Напередодні обласна поліція також відкрила кримінальне провадження за фактом посягання на життя патрульних, за що передбачене покарання від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне увʼязнення.