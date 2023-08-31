Появилось новое видео инцидента в Днепре

Появилось новое видео инцидента в Днепреhttps://racurs.ua/n186753-poyavilos-novoe-video-incidenta-v-dnepre.htmlРакурс
З’явилося ще одне відео стрілянини у Дніпрі 29 серпня.
На ньому жінка тримає патрульну зі спини, тоді як чоловік б'є патрульного. Жінці хочуть оголосити підозру.
Тим часом у Дніпрі триває суд над патрульним, який застрелив водія «Ягуара». Йому обирають запобіжний захід.
Сам поліцейський бере участь у засіданні онлайн станом здоров’я, а в залі суду перебувають його колеги, які прийшли його підтримати.
Адвокати затриманого патрульного просять суд призначити запобіжний захід їхньому підзахисному — особисте зобов’язання, домашній арешт або звільнення під заставу
Юлія Сегеда, адвокат підозрюваного патрульного Євгена Звонкова, в ході судового засідання повідомила його травми, отримані внаслідок конфлікту з чоловіком, якого потім застрелив.
Закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, закрита травма грудної клітки, забій грудної клітки, забій м’яких тканин голови, забій черепної стінки, забій лівого локітного суглоба. Моєму підзахисному необхідне лікування в умовах стаціонару, — заявила адвокат.
З підозрою патрульний не згоден абсолютно.
Всі дії, які прописані у підозрі, я не робив. У той день на мене і на мого колегу було скоєно напад. Після того, як були використані всі можливі методи впливу, в стані крайньої необхідності була застосована зброя для захисту мого життя та життя мого колеги, — заявив Звонков.