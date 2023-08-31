Появилось новое видео инцидента в Днепре

https://racurs.ua/n186753-poyavilos-novoe-video-incidenta-v-dnepre.html

Ракурс

З’явилося ще одне відео стрілянини у Дніпрі 29 серпня.

.

На ньому жінка тримає патрульну зі спини, тоді як чоловік б'є патрульного. Жінці хочуть оголосити підозру.

Тим часом у Дніпрі триває суд над патрульним, який застрелив водія «Ягуара». Йому обирають запобіжний захід.

Сам поліцейський бере участь у засіданні онлайн станом здоров’я, а в залі суду перебувають його колеги, які прийшли його підтримати.

Адвокати затриманого патрульного просять суд призначити запобіжний захід їхньому підзахисному — особисте зобов’язання, домашній арешт або звільнення під заставу

Юлія Сегеда, адвокат підозрюваного патрульного Євгена Звонкова, в ході судового засідання повідомила його травми, отримані внаслідок конфлікту з чоловіком, якого потім застрелив.

Закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, закрита травма грудної клітки, забій грудної клітки, забій м’яких тканин голови, забій черепної стінки, забій лівого локітного суглоба. Моєму підзахисному необхідне лікування в умовах стаціонару, — заявила адвокат.

З підозрою патрульний не згоден абсолютно.