Рашисты не допустили к занятиям старшеклассников без российских паспортов

На оккупированных территориях к обучению не допускают школьников без российских паспортов, фото: «Судебно-юридическая газета»

https://racurs.ua/n186778-rashisty-ne-dopustili-k-zanyatiyam-starsheklassnikov-bez-rossiyskih-pasportov.html

Ракурс

На тимчасово окупованих територіях у низці населених пунктів зафіксовані випадки, коли старшокласники, які не отримали паспорти рф, тимчасово не допущені до занять в окупаційних школах.

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Про це сьогодні, 1 вересня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Так, на Херсонщині школи передали у так звані відділи міграції списки учнів, які не мають паспортів рф. Тепер в учнів є 10 днів, аби «виправити ситуацію» й лише тоді вони будуть допущені до занять, — зазначають у ЦНС.

Крім того, раніше росіяни на тимчасово окупованих територіях видавали шкільні набори лише дітям, чиї батьки мають паспорти рф. Всім іншим дітям допомога не надавалась.