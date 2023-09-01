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Ракурс
На окупованих територіях до навчання не допускають школярів без російських паспортів, фото: «Судово-юридична газета»

Рашисти не допустили до занять старшокласників без російських паспортів

1 вер 2023, 15:55
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На тимчасово окупованих територіях у низці населених пунктів зафіксовані випадки, коли старшокласники, які не отримали паспорти рф, тимчасово не допущені до занять в окупаційних школах.


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Про це сьогодні, 1 вересня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Так, на Херсонщині школи передали у так звані відділи міграції списки учнів, які не мають паспортів рф. Тепер в учнів є 10 днів, аби «виправити ситуацію» й лише тоді вони будуть допущені до занять, — зазначають у ЦНС.

Крім того, раніше росіяни на тимчасово окупованих територіях видавали шкільні набори лише дітям, чиї батьки мають паспорти рф. Всім іншим дітям допомога не надавалась.

Джерело: Ракурс


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