Рашисти не допустили до занять старшокласників без російських паспортів

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На окупованих територіях до навчання не допускають школярів без російських паспортів, фото: «Судово-юридична газета»
Рашисти не допустили до занять старшокласників без російських паспортівhttps://racurs.ua/ua/n186778-rashysty-ne-dopustyly-do-zanyat-starshoklasnykiv-bez-rosiyskyh-pasportiv.htmlРакурс
На тимчасово окупованих територіях у низці населених пунктів зафіксовані випадки, коли старшокласники, які не отримали паспорти рф, тимчасово не допущені до занять в окупаційних школах.
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Про це сьогодні, 1 вересня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Так, на Херсонщині школи передали у так звані відділи міграції списки учнів, які не мають паспортів рф. Тепер в учнів є 10 днів, аби «виправити ситуацію» й лише тоді вони будуть допущені до занять, — зазначають у ЦНС.
Крім того, раніше росіяни на тимчасово окупованих територіях видавали шкільні набори лише дітям, чиї батьки мають паспорти рф. Всім іншим дітям допомога не надавалась.
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