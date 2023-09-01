Кабмин разрешил выезжать за границу студентам и курсантам авиационных специальностей

Правительство расширило список лиц, которым разрешено выезжать за границу

https://racurs.ua/n186780-kabmin-razreshil-vyezjat-za-granicu-studentam-i-kursantam-aviacionnyh-specialnostey.html

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Кабмін дозволив виїжджати за кордон студентам або курсантам, які здобувають освіту за авіаційними спеціальностями. Відповідні зміни внесені до Правил перетинання державного кордону громадянами України.

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Про це сьогодні, 1 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній раді Тарас Мельничук.