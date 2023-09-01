Уряд дозволив виїжджати за кордон студентам та курсантам авіаційних спеціальностей

Уряд дозволив виїжджати за кордон студентам та курсантам авіаційних спеціальностейhttps://racurs.ua/ua/n186780-uryad-dozvolyv-vyyijdjaty-za-kordon-studentam-ta-kursantam-aviaciynyh-specialnostey.htmlРакурс
Кабмін дозволив виїжджати за кордон студентам або курсантам, які здобувають освіту за авіаційними спеціальностями. Відповідні зміни внесені до Правил перетинання державного кордону громадянами України.
Про це сьогодні, 1 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній раді Тарас Мельничук.
Надано право перетинання державного кордону у разі введення правового режиму воєнного стану студентам або курсантам, які здобувають освіту за авіаційними спеціальностями, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період та потребують практичної льотної підготовки в іноземних закладах освіти або в авіаційних школах у звʼязку із закриттям повітряного простору України, — зазначив він.