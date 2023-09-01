Уряд дозволив виїжджати за кордон студентам та курсантам авіаційних спеціальностей

Уряд розширив перелік осіб, яким дозволено виїжджати за кордон

https://racurs.ua/ua/n186780-uryad-dozvolyv-vyyijdjaty-za-kordon-studentam-ta-kursantam-aviaciynyh-specialnostey.html

Ракурс

Кабмін дозволив виїжджати за кордон студентам або курсантам, які здобувають освіту за авіаційними спеціальностями. Відповідні зміни внесені до Правил перетинання державного кордону громадянами України.

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Про це сьогодні, 1 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній раді Тарас Мельничук.