В оккупированном Бердянске раздался мощный взрыв

https://racurs.ua/n186813-v-okkupirovannom-berdyanske-razdalsya-moschnyy-vzryv.html

Ракурс

У суботу на території тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області пролунав потужний вибух. Місцеві мешканці у різних куточках міста чули звук сильного вибуху.

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Про це 2 вересня повідомила начальниця Бердянської місцевої військової адміністрації Вікторія Галіцина.

Бердянці повідомляють про дуже потужний вибух, який чули в кожному куточку міста. Інформація уточнюється. Очікуємо гарні новини від Генерального штабу Збройних сил України, — йдеться у повідомленні Галіциної.

Наразі подробиць чи приліт це, чи ППО — немає.