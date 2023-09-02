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Ракурс
В окупованому Бердянську пролунав потужний вибух

В окупованому Бердянську пролунав потужний вибух

2 вер 2023, 15:20
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У суботу на території тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області пролунав потужний вибух. Місцеві мешканці у різних куточках міста чули звук сильного вибуху.


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Про це 2 вересня повідомила начальниця Бердянської місцевої військової адміністрації Вікторія Галіцина.

Бердянці повідомляють про дуже потужний вибух, який чули в кожному куточку міста. Інформація уточнюється. Очікуємо гарні новини від Генерального штабу Збройних сил України, — йдеться у повідомленні Галіциної.

Наразі подробиць чи приліт це, чи ППО — немає.

Джерело: Ракурс


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