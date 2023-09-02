Ракурсhttps://racurs.ua/
На Таврическом направлении ВСУ уничтожили 32 единицы техники рф и склады БК
На Таврическом направлении ВСУ уничтожили 32 единицы техники рф и склады БКhttps://racurs.ua/n186822-na-tavricheskom-napravlenii-vsu-unichtojili-32-edinicy-tehniki-rf-i-sklady-bk.htmlРакурс
Збройні сили України просуваються вперед на Таврійському напрямку попри атаки окупаційної армії росії. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський 2 вересня у Телеграм.
.
Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1 тис. 349 вогневих завдань, — йдеться у повідомленні.
Тарнавський вказав, що втрати російських загарбників за останню добу склали 289 осіб (77 з яких безповоротні, 208 — поранені, ще четверо потрапили у полон).
Окрім цього, захисники України знищили 32 одиниці військової техніки противника. Зокрема:
чотири танки;
10 ББМ;
сім артилерійських систем та мінометів;
систему ППО;
безпілотник;
вісім одиниць автомобільної техніки;
одну спецтехніку.
Також було знищено п’ять складів боєприпасів ворога.