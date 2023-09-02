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Ракурс
На Таврійському напрямку ЗСУ знищили 32 одиниці техніки рф і склади боєприпасів

На Таврійському напрямку ЗСУ знищили 32 одиниці техніки рф і склади боєприпасів

2 вер 2023, 18:20
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Збройні сили України просуваються вперед на Таврійському напрямку попри атаки окупаційної армії росії. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський 2 вересня у Телеграм.


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Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1 тис. 349 вогневих завдань, — йдеться у повідомленні.

Тарнавський вказав, що втрати російських загарбників за останню добу склали 289 осіб (77 з яких безповоротні, 208 — поранені, ще четверо потрапили у полон).

Окрім цього, захисники України знищили 32 одиниці військової техніки противника. Зокрема:

  • чотири танки;

  • 10 ББМ;

  • сім артилерійських систем та мінометів;

  • систему ППО;

  • безпілотник;

  • вісім одиниць автомобільної техніки;

  • одну спецтехніку.

Також було знищено п’ять складів боєприпасів ворога.

Джерело: Ракурс


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