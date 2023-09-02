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На Таврійському напрямку ЗСУ знищили 32 одиниці техніки рф і склади боєприпасів
На Таврійському напрямку ЗСУ знищили 32 одиниці техніки рф і склади боєприпасівhttps://racurs.ua/ua/n186822-na-tavriyskomu-napryamku-zsu-znyschyly-32-odynyci-tehniky-rf-i-sklady-boieprypasiv.htmlРакурс
Збройні сили України просуваються вперед на Таврійському напрямку попри атаки окупаційної армії росії. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський 2 вересня у Телеграм.
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Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1 тис. 349 вогневих завдань, — йдеться у повідомленні.
Тарнавський вказав, що втрати російських загарбників за останню добу склали 289 осіб (77 з яких безповоротні, 208 — поранені, ще четверо потрапили у полон).
Окрім цього, захисники України знищили 32 одиниці військової техніки противника. Зокрема:
чотири танки;
10 ББМ;
сім артилерійських систем та мінометів;
систему ППО;
безпілотник;
вісім одиниць автомобільної техніки;
одну спецтехніку.
Також було знищено п’ять складів боєприпасів ворога.