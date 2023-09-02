ВСУ из HIMARS уничтожили базу поставки армии рф под Сватово

https://racurs.ua/n186824-vsu-iz-himars-unichtojili-bazu-postavki-armii-rf-pod-svatovo-video.html

Ракурс

Результати удару Збройними силами України з американської реактивної артилерійської системи HIMARS по базі постачання окупаційної армії росії під Сватовим на Луганщині показали на відео.

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Про цю атаку HIMARS по окупантах розповів український журналіст Юрій Бутусов.

На відео згоріло одразу вісім паливозаправників, один із них разом із водієм. Відео не нове, але приємне, — вказав Бутусов.

Він додав, що раніше не зустрічав цього відео.