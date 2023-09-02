Ракурсhttps://racurs.ua/
ЗСУ з HIMARS знищили базу постачання армії рф під Сватово
ЗСУ з HIMARS знищили базу постачання армії рф під Сватово (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n186824-zsu-z-himars-znyschyly-bazu-postachannya-armiyi-rf-pid-svatovo-video.htmlРакурс
Результати удару Збройними силами України з американської реактивної артилерійської системи HIMARS по базі постачання окупаційної армії росії під Сватовим на Луганщині показали на відео.
.
Про цю атаку HIMARS по окупантах розповів український журналіст Юрій Бутусов.
На відео згоріло одразу вісім паливозаправників, один із них разом із водієм. Відео не нове, але приємне, — вказав Бутусов.
Він додав, що раніше не зустрічав цього відео.