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Ракурс
ЗСУ з HIMARS знищили базу постачання армії рф під Сватово

ЗСУ з HIMARS знищили базу постачання армії рф під Сватово (ВІДЕО)

2 вер 2023, 21:50
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Результати удару Збройними силами України з американської реактивної артилерійської системи HIMARS по базі постачання окупаційної армії росії під Сватовим на Луганщині показали на відео.


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Про цю атаку HIMARS по окупантах розповів український журналіст Юрій Бутусов.

На відео згоріло одразу вісім паливозаправників, один із них разом із водієм. Відео не нове, але приємне, — вказав Бутусов.

Він додав, що раніше не зустрічав цього відео.

Джерело: Ракурс


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