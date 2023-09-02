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Воины ВСУ: Нам нравится тактика рф – терять авто в одном и том же месте
Воины ВСУ: Нам нравится тактика рф — терять авто в одном и том же месте (ВИДЕО)https://racurs.ua/n186830-voiny-vsu-nam-nravitsya-taktika-rf-teryat-avto-v-odnom-i-tom-je-meste-video.htmlРакурс
Бійці 72-ої Окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців яскраво відпрацювали по військовій техніці окупаційної армії росії на лінії фронту.
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Відеозапис оприлюднило у Телеграм 2 вересня Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.
Нам не зрозуміла тактика ворога — втрачати автівки в одному і тому ж місці… Але вона нам подобається, — вказали у бригаді.