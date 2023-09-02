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Ракурс
Воины ВСУ: Нам нравится тактика рф – терять авто в одном и том же месте

Воины ВСУ: Нам нравится тактика рф — терять авто в одном и том же месте (ВИДЕО)

2 сен 2023, 19:58
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Бійці 72-ої Окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців яскраво відпрацювали по військовій техніці окупаційної армії росії на лінії фронту.


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Відеозапис оприлюднило у Телеграм 2 вересня Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.

Нам не зрозуміла тактика ворога — втрачати автівки в одному і тому ж місці… Але вона нам подобається, — вказали у бригаді.

Источник: Ракурс


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