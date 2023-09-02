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Воїни ЗСУ: Нам подобається тактика рф - втрачати авто в одному і тому ж місці
Воїни ЗСУ: Нам подобається тактика рф — втрачати авто в одному і тому ж місці (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n186830-voyiny-zsu-nam-podobaietsya-taktyka-rf-vtrachaty-avto-v-odnomu-i-tomu-j-misci-video.htmlРакурс
Бійці 72-ої Окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців яскраво відпрацювали по військовій техніці окупаційної армії росії на лінії фронту.
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Відеозапис оприлюднило у Телеграм 2 вересня Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.
Нам не зрозуміла тактика ворога — втрачати автівки в одному і тому ж місці… Але вона нам подобається, — вказали у бригаді.