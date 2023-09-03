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Россияне ударили ночью "шахедами" по югу Одесщины, ПВО сбила 22 БПЛА
Россияне ударили ночью «шахедами» по югу Одесской области, ПВО сбила 22 БПЛАhttps://racurs.ua/n186832-rossiyane-udarili-nochu-shahedami-po-ugu-odesskoy-oblasti-pvo-sbila-22-bpla.htmlРакурс
У ніч на 3 вересня 2023 року російські окупанти здійснили кілька хвиль атак уданими БпЛА Shahed-136/131 з південного та південно-східного напрямку (мис Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарськ, рф).
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Вночі ворог атакував Одещину «шахедами», ППО знищила 22 ударних БПЛА.
Усього зафіксовано пуски 25 дронів.
На жаль, є влучання у припортову інфраструктуру, внаслідок чого виникла пожежа, повідомляють сили оборони півдня.
Попередньо відомо про двох постраждалих.