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Россияне ударили ночью "шахедами" по югу Одесщины, ПВО сбила 22 БПЛА

Россияне ударили ночью «шахедами» по югу Одесской области, ПВО сбила 22 БПЛА

3 сен 2023, 08:09
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У ніч на 3 вересня 2023 року російські окупанти здійснили кілька хвиль атак уданими БпЛА Shahed-136/131 з південного та південно-східного напрямку (мис Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарськ, рф).


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Вночі ворог атакував Одещину «шахедами», ППО знищила 22 ударних БПЛА.

Усього зафіксовано пуски 25 дронів.

На жаль, є влучання у припортову інфраструктуру, внаслідок чого виникла пожежа, повідомляють сили оборони півдня.

Попередньо відомо про двох постраждалих.

Источник: Ракурс


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