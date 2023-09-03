Росіяни вдарили уночі "шахедами" по півдню Одещини, ППО збила 22 БПЛА

https://racurs.ua/ua/n186832-rosiyany-vdaryly-unochi-shahedamy-po-pivdnu-odeschyny-ppo-zbyla-22-bpla.html

Ракурс

У ніч на 3 вересня 2023 року російські окупанти здійснили кілька хвиль атак уданими БпЛА Shahed-136/131 з південного та південно-східного напрямку (мис Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарськ, рф).

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Вночі ворог атакував Одещину «шахедами», ППО знищила 22 ударних БПЛА.

Усього зафіксовано пуски 25 дронів.

На жаль, є влучання у припортову інфраструктуру, внаслідок чого виникла пожежа, повідомляють сили оборони півдня.

Попередньо відомо про двох постраждалих.