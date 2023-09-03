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"ПриватБанк" объявил о пятичасовой паузе в проведении платежей
«ПриватБанк» объявил о пятичасовой паузе в проведении платежейhttps://racurs.ua/n186833-privatbank-obyavil-o-pyatichasovoy-pauze-v-provedenii-platejey.htmlРакурс
У ніч проти 3 вересня «Приватбанк» проводитиме регламентні роботи. 3 00.00 до 5.00 ранку буде пауза в роботі Приват24 та Приват24 для бізнесу.
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Можливі також тимчасові затримки у роботі інших банківських сервісів.
Якщо в цей час у вас заплановані важливі платежі, радимо зробити це заздалегідь або відкласти на кілька годин, — йдеться у повідомленні банку.