"ПриватБанк" объявил о пятичасовой паузе в проведении платежей

https://racurs.ua/n186833-privatbank-obyavil-o-pyatichasovoy-pauze-v-provedenii-platejey.html

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У ніч проти 3 вересня «Приватбанк» проводитиме регламентні роботи. 3 00.00 до 5.00 ранку буде пауза в роботі Приват24 та Приват24 для бізнесу.

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Можливі також тимчасові затримки у роботі інших банківських сервісів.