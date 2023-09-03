"ПриватБанк" оголосив про п'ятигодинну паузу у проведенні платежів

https://racurs.ua/ua/n186833-pryvatbank-ogolosyv-pro-p-yatygodynnu-pauzu-u-provedenni-platejiv.html

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У ніч проти 3 вересня «Приватбанк» проводитиме регламентні роботи. 3 00.00 до 5.00 ранку буде пауза в роботі Приват24 та Приват24 для бізнесу.

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Можливі також тимчасові затримки у роботі інших банківських сервісів.