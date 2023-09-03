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Ракурс
"ПриватБанк" оголосив про п'ятигодинну паузу у проведенні платежів

«ПриватБанк» оголосив про п’ятигодинну паузу у проведенні платежів

3 вер 2023, 08:19
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У ніч проти 3 вересня «Приватбанк» проводитиме регламентні роботи. 3 00.00 до 5.00 ранку буде пауза в роботі Приват24 та Приват24 для бізнесу.


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Можливі також тимчасові затримки у роботі інших банківських сервісів.

Якщо в цей час у вас заплановані важливі платежі, радимо зробити це заздалегідь або відкласти на кілька годин, — йдеться у повідомленні банку.

Джерело: Ракурс


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