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"ПриватБанк" оголосив про п'ятигодинну паузу у проведенні платежів
«ПриватБанк» оголосив про п’ятигодинну паузу у проведенні платежівhttps://racurs.ua/ua/n186833-pryvatbank-ogolosyv-pro-p-yatygodynnu-pauzu-u-provedenni-platejiv.htmlРакурс
У ніч проти 3 вересня «Приватбанк» проводитиме регламентні роботи. 3 00.00 до 5.00 ранку буде пауза в роботі Приват24 та Приват24 для бізнесу.
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Можливі також тимчасові затримки у роботі інших банківських сервісів.
Якщо в цей час у вас заплановані важливі платежі, радимо зробити це заздалегідь або відкласти на кілька годин, — йдеться у повідомленні банку.