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Отобрали у узбеков паспорта – россия вербует мигрантов на войну в Украину
Отобрали у узбеков паспорта — россия вербует мигрантов на войну в Украинуhttps://racurs.ua/n186838-otobrali-u-uzbekov-pasporta-rossiya-verbuet-migrantov-na-voynu-v-ukrainu.htmlРакурс
Росіяни вербують мігрантів із центральної Азії на війну в Україну. Про методи окупантів розповіла 3 вересня у своєму черговому звіті розвідка Британії.
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Такі методи дозволяють відкласти мобілізацію, якої диктатор путін уникає напередодні виборів, вважає британська розвідка.
У рф перебуває приблизно 6 млн мігрантів із Центральної Азії, яких Кремль вважає потенційними новобранцями. Крім цього, влітку у Вірменії та Казахстані були помічені онлайн-оголошення про службу в армії рф. Іноземцям пропонували 5 тис. дол. одноразової виплати та зарплату у 2 тис. дол.
В узбецьких мігрантів-будівельників, які приїздили у Маріуполь конфіскували паспорти після прибуття. Тому вони змушені були приєднатись до війська агресора
У північному Костанайському регіоні Казахстану відбуваються спроби вербування, спрямовані на етнічних росіян.
Принаймні з травня 2023 року рф залучає мігрантів з Центральної Азії до участі в бойових діях в Україні, обіцяючи їм швидке отримання громадянства і зарплату до 4 тис. 160 дол.