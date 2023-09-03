Отобрали у узбеков паспорта – россия вербует мигрантов на войну в Украину

Росіяни вербують мігрантів із центральної Азії на війну в Україну. Про методи окупантів розповіла 3 вересня у своєму черговому звіті розвідка Британії.

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Такі методи дозволяють відкласти мобілізацію, якої диктатор путін уникає напередодні виборів, вважає британська розвідка.

У рф перебуває приблизно 6 млн мігрантів із Центральної Азії, яких Кремль вважає потенційними новобранцями. Крім цього, влітку у Вірменії та Казахстані були помічені онлайн-оголошення про службу в армії рф. Іноземцям пропонували 5 тис. дол. одноразової виплати та зарплату у 2 тис. дол.

В узбецьких мігрантів-будівельників, які приїздили у Маріуполь конфіскували паспорти після прибуття. Тому вони змушені були приєднатись до війська агресора