Бійці Гвардії наступу показали штурм і зачистку траншей противника на південному напрямку.

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На відео потрапила робота бійців бригади «Кара-Даг» Гвардії наступу.

Під щільним вогнем ворога та в умовах замінованої місцевості наші штурмові групи продовжують поступовий рух, витісняючи окупантів з української землі, — повідомив Командувач Нацгвадії Олександр Півненко.