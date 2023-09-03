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Бойцы Гвардии наступления показали штурм и зачистку траншей россиян на южном направлении

Бойцы Гвардии наступления показали штурм и зачистку траншей россиян на южном направлении (ВИДЕО)

3 сен 2023, 12:52
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Бійці Гвардії наступу показали штурм і зачистку траншей противника на південному напрямку.


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На відео потрапила робота бійців бригади «Кара-Даг» Гвардії наступу.

Під щільним вогнем ворога та в умовах замінованої місцевості наші штурмові групи продовжують поступовий рух, витісняючи окупантів з української землі, — повідомив Командувач Нацгвадії Олександр Півненко.

Источник: Ракурс


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