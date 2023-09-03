В Курской области горит здание фсб, скриншот

https://racurs.ua/n186860-bespilotnik-popal-v-zdanie-fsb-v-kurskoy-oblasti-rf-smi-video.html

Ракурс

У Курській області рф сьогодні, 3 вересня, ввечері, безпілотник влучив у будівлю фсб.

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Подія сталася у місті Курчатові, розташованому за 4 км від Курської АЕС. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Відповідні відео, на яких помітно, що у будівлі сталося займання, вже з’явилися у соцмережах.

Згодом губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що «внаслідок атаки українського безпілотника» сталося «загоряння нежитлової будівлі» у Курчатові.