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Ракурс
В Курской области горит здание фсб, скриншот

Беспилотник попал в здание ФСБ в Курской области рф — СМИ (ВИДЕО)

3 сен 2023, 21:55
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У Курській області рф сьогодні, 3 вересня, ввечері, безпілотник влучив у будівлю фсб.


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Подія сталася у місті Курчатові, розташованому за 4 км від Курської АЕС. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Відповідні відео, на яких помітно, що у будівлі сталося займання, вже з’явилися у соцмережах.

Згодом губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що «внаслідок атаки українського безпілотника» сталося «загоряння нежитлової будівлі» у Курчатові.

Силами пожежників його ліквідовано. Постраждалих немає, на місці працюють силові структури, — запевнив чиновник.

Источник: Ракурс


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