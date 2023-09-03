У Курській області горить будівля фсб, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n186860-bezpilotnyk-vluchyv-u-budivlu-fsb-u-kurskiy-oblasti-rf-zmi-video.html

Ракурс

У Курській області рф сьогодні, 3 вересня, ввечері, безпілотник влучив у будівлю фсб.

.

Подія сталася у місті Курчатові, розташованому за 4 км від Курської АЕС. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Відповідні відео, на яких помітно, що у будівлі сталося займання, вже з’явилися у соцмережах.

Згодом губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що «внаслідок атаки українського безпілотника» сталося «загоряння нежитлової будівлі» у Курчатові.