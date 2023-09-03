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У Курській області горить будівля фсб, скріншот відео
Безпілотник влучив у будівлю фсб у Курській області рф — ЗМІ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n186860-bezpilotnyk-vluchyv-u-budivlu-fsb-u-kurskiy-oblasti-rf-zmi-video.htmlРакурс
У Курській області рф сьогодні, 3 вересня, ввечері, безпілотник влучив у будівлю фсб.
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Подія сталася у місті Курчатові, розташованому за 4 км від Курської АЕС. Про це повідомляють російські ЗМІ.
Відповідні відео, на яких помітно, що у будівлі сталося займання, вже з’явилися у соцмережах.
Згодом губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що «внаслідок атаки українського безпілотника» сталося «загоряння нежитлової будівлі» у Курчатові.
Силами пожежників його ліквідовано. Постраждалих немає, на місці працюють силові структури, — запевнив чиновник.
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