Украинский дрон SAKER SCOUT. Фото: Минобороны

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Новий український дрон SAKER SCOUT зі штучним інтелектом допустили до експлуатації у війську.

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Програмне забезпечення SAKER, побудоване на алгоритмах штучного інтелекту, допоможе нашим військам ефективніше бити ворога. Ця система за допомогою просунутої оптики самостійно розпізнає і фіксує координати техніки ворога (навіть замаскованої) негайно передаючи інформацію в командний пункт для прийняття відповідного рішення. Це нівелює ризики «людської помилки», оскільки око оператора не завжди здатне вловити усі нюанси. Про це Міністерство оборони України повідомило 4 вересня в Telegram.

Зазначається, що безпілотний комплекс складається з флагманського дрона-розвідника, а також кількох дронів-камікадзе типу FPV. Вони, зокрема, корегуються й за допомогою дрона-флагмана.

Дальність польоту цього дрона становить до 10 км, він може оснащуватися інфрачервоною оптикою для роботи вночі. Також БПЛА може використовувати інерціальну систему наведення, що значно підвищує його стійкість до засобів РЕБ.

Крім того, SAKER SCOUT інтегрується до усіх наявних у ЗСУ систем ситуаційної обізнаності, в тому числі у систему «Дельта».

Нагадаємо, наприкінці серпня Міністерство оборони України заявило, що новий український дрон «Великий Бандерик» успішно застосовується ЗСУ на фронті. Цей БПЛА має мультифункціональну систему скидування, а віддалене керування з будь-якої точки світу забезпечується універсальною наземною станцією.