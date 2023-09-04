Авиационный комплекс «Мара». Фото: ГУР

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Головне управління розвідки днями отримало авіаційний розвідувальний комплекс «Мара».

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Цей комплекс аеророзвідникам передав фонд «Повернись живим». Він складається з антени для керування польотами та шести дронів — трьох основних і ще трьох, які можна оперативно замінити на ті, які були втрачені у боях. Загальна вартість комплексу складає 2 млн 827 тис. 639 грн. Про це 4 вересня повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що «Мара» — це розвідувальний авіаційний комплекс українського виробництва. Ці дрони можуть працювати на низьких висотах і в умовах поривчастого вітру 20 м/с. Важить весь комплекс майже 20 кг й два БПЛА з наземною станцією управління та антеною вміщуються у валізу.

У ГУР наголошують, що це все дозволяє операторам «Мари» швидко розгортатися і мати максимальну мобільність, бо розвідкомплекс не потребує додаткового транспорту.

Крім того, ці дрони ефективно працюють у тилу ворога, бо можуть перебувати в повітрі до 90 хв й відзначаються хорошою стійкістю до російських систем радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, Міністерство оборони допустило до експлуатації у Збройних силах України дрон SAKER SCOUT зі штучним інтелектом. Цей БПЛА має хорошу стійкість до засобів РЕБ, а завдяки інфрачервоної оптики може працювати вночі.