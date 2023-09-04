Дети погибшего в Днепре рассказали его экс-жене, что он был нетрезв, когда садился за руль – стрельба в Днепре

https://racurs.ua/n186886-strelba-v-dnepre-deti-pogibshego-rasskazali-ego-eks-jene-chto-on-byl-netrezv-kogda-sadilsya.html

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Діти загиблого у Дніпрі чоловіка розповіли його колишній дружині Наталії, що він був нетверезий, коли сідав за кермо перед інцидентом з патрульною поліцією.

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Про це вона розповіла «Суспільному». Водночас у ДБР нам повідомили, що станом на сьогодні висновків експертизи, чи перебував загиблий в стані спʼяніння, немає.

Наталія розповіла, що тоді не знала, що чоловік нетверезий, однак, за її словами, чоловік не вперше сів за кермо напідпитку.

Я була у справах, коли діти зателефонували, мовляв, тато хоче повезти їх на море і відзначити день народження. Сказав, зібратись терміново. Мене це не здивувало… Але я насправді відчувала, мені було не спокійно, я навіть розплакалася, але не телефонувала їм, щоб не засмучувати, — каже Наталія.

Наразі діти подружжя, 14-річний та 12-річний хлопці, потребують психологічної допомоги, сказала Наталія.

Жінка говорить:

Я дітям кажу, чого ви мені не сказали, що тато п’яний?! Вони відповіли: мам, ми йому довіряємо, ми не боялися з ним… Мене обурюють тік-токи, в яких говорять, що там була дружина. Мене там не було. Діти їхали з моїм колишнім чоловіком та його дівчиною. Це для мене дуже важливо, адже мої діти дивляться оці всі соцмережі і їм дуже не приємно, і коли моїм дітям бажають смерті.

Нагадаємо, 29 серпня патрульний поліцейський смертельно поранив чоловіка у Дніпрі. Встановлено, що правоохоронці намагались зупинити авто, водій якого проігнорував правила дорожнього руху. Після зупинки автомобіля чоловік поводився агресивно, почалася бійка. Двоє патрульних отримали травми голови і пізніше були госпіталізовані. Під час сутички один з патрульних відкрив вогонь з табельної зброї та смертельно поранив нападника.