Netflix представила документальный сериал, в котором украинского военного объявили погибшим

https://racurs.ua/n186887-netflix-v-dokumentalnom-seriale-o-voyne-obyavil-ukrainskogo-boyca-pogibshim.html

Ракурс

Платформа Netflix представила документальний серіал «Матері війни», в якому українського військового, письменника Павла Вишебабу оголосили загиблим.

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Це дуже здивувало самого Павла. За його словами, польські автори фільму нічого з ним не узгоджували (оскільки вважали мертвим, вочевидь).

Netflix не встиг привітатися зі мною, як тут же попрощався. Документальний серіал «Матері війни», який вийшов у них на платформі, виявився не зовсім документальним. Він закінчується розповіддю про мене з купою фото й відео, читанням рядків з моїх віршів. Аж раптом звучить драматична музика, відео з кольорового стає чорно-білим, і оповідач говорить, що Вишебаба загинув під Сєвєродонецьком, — написав Вишебаба.

Документальний фільм Matki Wojny («Матері війни») виробництва Польщі вийшов у жовтні 2022 року. Прем'єра серіалу на платформі Netflix відбулася 24 серпня 2023 року.

У коментарі ІМІ Вишебаба зазначив, що не судитиметься з платформою та авторами фільму і сподівається, що вони відреагують на його пост.