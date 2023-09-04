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Ракурс
Netflix представила документальный сериал, в котором украинского военного объявили погибшим

Netflix в документальном сериале о войне объявил украинского бойца погибшим

4 сен 2023, 17:53
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Платформа Netflix представила документальний серіал «Матері війни», в якому українського військового, письменника Павла Вишебабу оголосили загиблим.


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Це дуже здивувало самого Павла. За його словами, польські автори фільму нічого з ним не узгоджували (оскільки вважали мертвим, вочевидь).

Netflix не встиг привітатися зі мною, як тут же попрощався. Документальний серіал «Матері війни», який вийшов у них на платформі, виявився не зовсім документальним. Він закінчується розповіддю про мене з купою фото й відео, читанням рядків з моїх віршів. Аж раптом звучить драматична музика, відео з кольорового стає чорно-білим, і оповідач говорить, що Вишебаба загинув під Сєвєродонецьком, — написав Вишебаба.

Документальний фільм Matki Wojny («Матері війни») виробництва Польщі вийшов у жовтні 2022 року. Прем'єра серіалу на платформі Netflix відбулася 24 серпня 2023 року.

У коментарі ІМІ Вишебаба зазначив, що не судитиметься з платформою та авторами фільму і сподівається, що вони відреагують на його пост.

Я запитав у юристів, скільки коштуватиме підготовка претензії чи позову до суду. І це за ціною дорівнює трьом fpv-дронам, тому я відмовився від цього і сподіваюсь, що автори помітять мій допис і подумають, як виправити помилку, — сказав він.

Источник: Ракурс


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