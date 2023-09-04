Шольц показал свое лицо после падения на пробежке – сеть насыпала ему веселых мемов

https://racurs.ua/n186892-sholc-pokazal-svoe-lico-posle-padeniya-na-probejke-set-nasypala-emu-veselyh-memov.html

Ракурс

Канцлер Німеччини Олаф Шольц опублікував свою фотографію із пов’язкою на оці. Травму глава уряду Німеччини отримав, впавши під час пробіжки.

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Ця неприємність трапилася з канцлером у суботу біля його будинку в Потсдамі.

Шольц скасував свої виступи на передвиборчих заходах у неділю, але сказав, що надалі буде присутнім на всіх запланованих зустрічах, включаючи публічні виступи.

Він заявив, що травма несерйозна, хоча на фотографії видно подряпини під оком, на носі та на вилиці.

У повідомленні під фотографією з пов’язкою, опублікованому в мережі Х (колишній Twitter), Шольц дав громадянам карт-бланш на жарти:

Чекаю на меми. Дякую за добрі побажання. Це виглядає гірше, ніж є насправді!

Люди швидко насипали йому веселих картинок.

Мемів було багато, і практично у кожному їх обігравався піратський вигляд канцлера.

Зазначимо, що напередодні очільниця комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерман заявила, що канцлер Німеччини Олаф Шольц єдиний у коаліції, хто блокує постачання Україні далекобійних ракет Taurus.