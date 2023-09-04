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Ракурс
Шольц показав своє обличчя після падіння на пробіжці - люди насипали йому веселих мемів

Шольц показав своє обличчя після падіння на пробіжці — мережа насипала йому веселих мемів

4 вер 2023, 20:25
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц опублікував свою фотографію із пов’язкою на оці. Травму глава уряду Німеччини отримав, впавши під час пробіжки.


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Ця неприємність трапилася з канцлером у суботу біля його будинку в Потсдамі.

Шольц скасував свої виступи на передвиборчих заходах у неділю, але сказав, що надалі буде присутнім на всіх запланованих зустрічах, включаючи публічні виступи.

Він заявив, що травма несерйозна, хоча на фотографії видно подряпини під оком, на носі та на вилиці.

У повідомленні під фотографією з пов’язкою, опублікованому в мережі Х (колишній Twitter), Шольц дав громадянам карт-бланш на жарти:

Чекаю на меми. Дякую за добрі побажання. Це виглядає гірше, ніж є насправді!

Люди швидко насипали йому веселих картинок.

Мемів було багато, і практично у кожному їх обігравався піратський вигляд канцлера.

Зазначимо, що напередодні очільниця комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерман заявила, що канцлер Німеччини Олаф Шольц єдиний у коаліції, хто блокує постачання Україні далекобійних ракет Taurus.

На цей момент він не хоче поставляти Taurus. Але у «цей момент» в Україні продовжують гинути люди. На що канцлер чекає, в ім’я Бога? Він один блокує це рішення всередині коаліції. Це безвідповідально", — написала вона.

Джерело: Ракурс


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