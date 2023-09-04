Украинских военных вооружили новыми польскими зенитными установками

https://racurs.ua/n186897-ukrainskih-voennyh-voorujili-novymi-polskimi-zenitnymi-ustanovkami.html

Ракурс

Українських військових озброїли новими польськими зенітними установками ZU-23−2CP.

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Аналітики з NMFTE, які оприлюднили відео з установкою, розповіли, що ці ZU-23−2CP виготовили у 2022 році.

Випробування польських зенітних установок провели на одному з полігонів.

Виготовляє такі установки польська компанія Zakłady Mechaniczne Tarnów, яка входить до складу Polska Grupa Zbrojeniowa.

ZU-23−2CP є версією розробленої в СРСР спареної зенітної установки ЗУ-23.

«Мілітарний» пише, що установки призначені для боротьби з повітряними цілями, які летять на малих висотах.

Замовники цінують систему, перш за все, за її надійність, ефективність та простоту використання, — розповідають у компанії.

Максимальна дальність ураження цілі становить 2500 м, висота — до 1500 м.

ZU-23−2CP забезпечує ураження цілі 23-мм бронебійно-запалювальними трасуючими (HEI-T), бронебійно-підкаліберними трасуючими (APDS-T та FAPDS-T) боєприпасами.

З відмінностей від звичайної радянської ЗУ-23−2 стала маса, яка зменшилася на 100 кг до 850 кг, ресурс ствола виріс з 3 до 5 тис., а ресурс автомата виріс з 6 до 10 тис., можна буксирувати на швидкості 90 км і більше без шкоди для самої установки, — розповіли аналітики з NMFTE.

Недоліком стала відсутність зенітного прицілу ЗАП-23, що заважає стріляти по повітряних цілях, але це компенсується наявністю нового прицілу для стрільби по наземних цілях.