СБУ пришла с обысками к и. о. главы Чернигова

Ракурсhttps://racurs.ua/
Александр Ломако, фото: Черниговский горсовет
СБУ пришла с обысками к и. о. главы Черниговаhttps://racurs.ua/n186900-sbu-prishla-s-obyskami-k-i-o-glavy-chernigova.htmlРакурс
Виконувач обов’язків міського голови Чернігова Олександр Ломако на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук повідомив, що до нього з обшуками прийшли співробітники СБУ.
.
В мене вдома обшуки. Зараз, — зазначив він у повідомленні, опублікованому сьогодні, 5 вересня, вранці, — Поки збирав дітей до школи, до мене завітала група представників СБУ. Будуть обшукувати квартиру.
За його словами, підставою для обшуків є рішення Шевченківського суду Києва.
Нагадаємо, у грудні 2022 року Яворівський райсуд Львівської області на рік позбавив мера Чернігова. Володимира Атрошенко права обіймати цю посаду.