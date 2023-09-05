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Ракурс
Александр Ломако, фото: Черниговский горсовет

СБУ пришла с обысками к и. о. главы Чернигова

5 сен 2023, 09:27
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Виконувач обов’язків міського голови Чернігова Олександр Ломако на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук повідомив, що до нього з обшуками прийшли співробітники СБУ.


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В мене вдома обшуки. Зараз, — зазначив він у повідомленні, опублікованому сьогодні, 5 вересня, вранці, — Поки збирав дітей до школи, до мене завітала група представників СБУ. Будуть обшукувати квартиру.

За його словами, підставою для обшуків є рішення Шевченківського суду Києва.

Нагадаємо, у грудні 2022 року Яворівський райсуд Львівської області на рік позбавив мера Чернігова. Володимира Атрошенко права обіймати цю посаду.

Источник: Ракурс


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