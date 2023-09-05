СБУ прийшла з обшуками до в. о. голови Чернігова

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Олександр Ломако, фото: Чернігівська міськрада
СБУ прийшла з обшуками до в. о. голови Черніговаhttps://racurs.ua/ua/n186900-sbu-pryyshla-z-obshukamy-do-v-o-golovy-chernigova.htmlРакурс
Виконувач обов’язків міського голови Чернігова Олександр Ломако на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук повідомив, що до нього з обшуками прийшли співробітники СБУ.
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В мене вдома обшуки. Зараз, — зазначив він у повідомленні, опублікованому сьогодні, 5 вересня, вранці, — Поки збирав дітей до школи, до мене завітала група представників СБУ. Будуть обшукувати квартиру.
За його словами, підставою для обшуків є рішення Шевченківського суду Києва.
Нагадаємо, у грудні 2022 року Яворівський райсуд Львівської області на рік позбавив мера Чернігова. Володимира Атрошенко права обіймати цю посаду.