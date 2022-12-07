Чернігів залишився на рік без мера

https://racurs.ua/ua/n177563-chernigiv-zalyshyvsya-na-rik-bez-mera.html

Ракурс

Зруйнований рашистами Чернігів наступний рік буде без законно обраного міського голови. Суд на рік позбавив мера Володимира Атрошенко права обіймати цю посаду та виніс рішення, що посадовець діяв в умовах конфлікту інтересів.

Яворівський райсуд Львівської області наклав на нього штраф у розмірі 6 тис. 800 грн та на рік позбавив права обіймати посади, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

Про це йдеться на офіційному сайті НАЗК.

За даними адмінпротоколу НАЗК, у липні цього року під час робочої поїздки Атрошенко, якому відмовили у перетині кордону через пункт перетину «Краківець», дав вказівку своєму водієві перевезти машину Tesla, яка належить його родині, за кордон. Це «приватний інтерес», про який Атрошенко мав повідомити НАЗК, йдеться в ухвалі.

2 липня цього року Атрошенко мав намір виїхати до швейцарського Лугано на машині Tesla Model X, яка належить його родині.

Як повідомляє «Суспільне», приватний інтерес такої поїздки НАЗК вбачає в тому, що 5 березня дружина Атрошенка виїхала з України через пункт пропуску Шегині, за інформацією Держприкордонслужби була за кермом «Тойота Камрі», що перебувала на праві використання Чернігівської міськради. Сам Атрошенко зі змістом протоколу не погоджувався та збирався його оскаржувати.