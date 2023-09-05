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Армия рф перебазировала танки Т-80 из Мариуполя в сторону Бердянска
Армия рф перебазировала танки Т-80 из Мариуполя в сторону Бердянска (ВИДЕО)https://racurs.ua/n186908-armiya-rf-perebazirovala-tanki-t-80-iz-mariupolya-v-storonu-berdyanska.htmlРакурс
У тимчасово окупованому загарбниками Маріуполі фіксували переміщення вночі російських танків Т-80 в бік Бердянська.
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Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Телеграм.
Фіксуємо переміщення важкої техніки. Танки Т-80 (свіжа модернізація) на тралах уночі в напрямку Бердянська. Окупанти продовжують дотримуватись тактики — танки вночі, відбувається це саме так. Окрім того, інженерна техніка в супроводі. Відверте підкріплення з однієї ділянки фронту на іншу, — написав Андрющенко.
Також 5 вересня стало відомо, що у Бердянському районі поблизу Бердянська пролунали вибухи.
Нагадаємо, російські загарбники перетворюють Маріуполь та навколишні селища на військово-логістичний хаб.