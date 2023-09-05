Сессионный зал Верховной Рады, фото: Верховная Рада Украины

https://racurs.ua/n186909-napk-prizvalo-radu-ne-razrushat-deklarirovanie-detali.html

Ракурс

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) опублікувало заяву, в якій закликало Верховну Раду не приховувати дані про осіб, які вчинили корупційні злочини.

.

Відповідна заява сьогодні, 5 вересня, опублікована на сайті НАЗК.

У НАЗК вважають, що вчора, 4 вересня, парламентський Комітет з питань правоохоронної діяльності зробив крок назад в антикорупційній реформі, підтримавши низку суперечливих норм у законопроекті № 9587-Д «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів України щодо удосконалення порядку притягнення до відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування».

Деякі правки до законопроекту внесені в обхід Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики та законопроекті про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану (№ 9534), — наголошують у відомстві.

Так, у НАЗК вважають, що запропоновані депутатами зміни до ст. 59 закону «Про запобігання корупції» фактично знищують Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Цим законопроектом планується не внесення до Реєстру відомостей про осіб, яких притягнуто до дисциплінарної відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, а також видалення більшості вже наявних відомостей про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, — наголошують у відомстві.

На думку НАЗК, такі зміни призведуть до того, що спеціальні перевірки керівників на державній службі та в органах місцевого самоврядування, передбачені законом «Про запобігання корупції» у частині перевірки притягнення особи до відповідальності за вчинення корупційних та повʼязаних з корупцією правопорушень, стануть фікцією.

Також у НАЗК наголошують, що правка до ст. 366−2 Кримінального Кодексу фактично унеможливить притягнення до кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях щодо орендованого майна.

Запропонована правка передбачає, що у разі, якщо службовець не задекларував орендоване майно, то під час визначення покарання враховуватиметься лише та сума, яку декларант має платити за оренду такого майна. Якщо декларант вказує, що користувався квартирою безкоштовно або занижує її вартість, то уникає кримінальної відповідальності, — зазначають у НАЗК.

Крім того, у відомстві вважають, що зміни до ст. 39 Кодексу України про адміністративні правопорушення та ст. 59 закону «Про запобігання корупції» породжують підстави невключення до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення за недостовірне декларування.

У НАЗК наголошують, що подання у декларації завідомо недостовірних відомостей є суттєвим адміністративним правопорушенням, тому запропоновані зміни до законопроекту № 9587-Д є неприпустимими з наступних підстав:

створюють підґрунтя для залишення особи на посаді у випадках, коли така особа підлягає звільненню;

створюють умови для призначення на службу особи у випадках, коли така особа не може претендувати на посади державної служби;

створюють умови для невключення таких осіб до Реєстру.