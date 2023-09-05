Подрыв Каховской ГЭС: Минобороны назвало число погибших и пропавших без вести

https://racurs.ua/n186912-podryv-kahovskoy-ges-minoborony-nazvalo-chislo-pogibshih-i-propavshih-bez-vesti.html

Ракурс

Внаслідок підриву Каховської ГЕС воєнними злочинцями окупаційної армії росії загинуло 32 осіб, ще 39 вважаються зниклими безвісти.

.

На поточний час поки що підтверджено загибель 32 осіб і потерпілих — 28, не встановлено місце перебування 39 осіб, — повідомив під час брифінгу офіцер Головного управління протимінної діяльності цивільного захисту та екологічної безпеки Міністерства оборони України Владислав Дудар.

З його слів, першим викликом після підриву Каховської греблі стало затоплення територій. Значна проблема полягає у тому, що 68% затоплених територій (основне місце затоплення) є тимчасово окупованими, і скільки так загинуло людей — наразі невідомо.

Загалом було підтоплено 612 кв. км, з яких 32% - деокупована територія. Було евакуйовано 2 тис. 783 особи. Підтоплено майже 65% всіх лісів Херсонщини, — розповів Дудар.

Після час підриву Каховської греблі було неконтрольоване перенесення мін та інших вибухонебезпечних предметів. Роботи з очищення підтоплених територій від вибухонебезпечних предметів завершено.

На запитання, як була проведена міграція мін на окупованих територіях, відповісти дуже важко, але це могло призвести до забруднення вибухонебезпечними залишками війни територій, які були попередньо чисті, — сказав офіцер.

Після теракту Каховське водосховище осушилося на понад 70% відсотків.

11 червня було отримано інформацію, що загальний об'єм Каховського водосховища зменшився на 72,5%. Або більше ніж на 14 кв. км, і це дуже велика кількість води, яка потрапила у Чорне море… По свіжих супутникових знімках можна сказати, що річка Дніпро прийшла у своє природне русло. І зараз із загальної площі Каховського водосховища — більше 2 тис. 155 кв. км — загальний об'єм води становить близько 120 кв. км, — заявив представник Міноборони.

Після руйнування Каховської ГЕС за даними космічного агентства із Каховського водосховища було втрачено приблизно 72% об'єму води від того, який був до цього інциденту.