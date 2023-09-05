МВФ: Рост мировой экономики значительно замедлился из-за шока от агрессии рф

https://racurs.ua/n186914-mvf-rost-mirovoy-ekonomiki-znachitelno-zamedlilsya-iz-za-shoka-ot-agressii-rf.html

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Відновлення зростання світової економіки значно сповільнилося через шок від війни країни-агресора росії проти України.

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Після значного зростання, яке становило понад 6% у 2021 році, відновлення значно сповільнилося, головним чином через шок від війни росії в Україні. Ми прогнозуємо, що ці слабкі показники продовжаться, а глобальне зростання становитиме близько 3% у середньостроковій перспективі. Це найнижчий рівень зростання за десятиліття в умовах інфляції, коли очікується, що відсоткові ставки будуть вищими довше, і в контексті зростаючих ризиків фрагментації, — заявила під час 43-го саміту лідерів країн Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва.

Глава МВФ вказала, що світова економіка продемонструвала стійкість до низки негативних потрясінь — пандемії, війни, кліматичних подій і кризи вартості життя — і її відновлення після цих потрясінь триває.

З найбільших економік лише США повністю відновилися. Єврозона все ще приблизно на 2% нижче тренду, тоді як Китай та інші країни з ринком, що розвивається, приблизно на 5% нижче тренду, а країни з низьким рівнем доходу постраждали ще більше, — зазначила Георгієва.

Раніше очільниця МВФ закликала лідерів країн-членів G20 зміцнити глобальну мережу фінансової безпеки шляхом продовження боротьби з інфляцією.