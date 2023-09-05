Рада уволила Умерова с должности главы Фонда госимущества

Ракурсhttps://racurs.ua/
Рустем Умеров, фото: Focus.ua
Рада уволила Умерова с должности главы Фонда госимуществаhttps://racurs.ua/n186917-rada-uvolila-umerova-s-doljnosti-glavy-fonda-gosimuschestva.htmlРакурс
Верховна Рада звільнила Рустема Умєрова з посади голови Фонду державного майна України.
.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За відповідне рішення проголосували 302 народні обранці:
- «Слуга народу» — 208;
- «Європейська солідарність» — 0;
- «Батьківщина» — 11;
- «Платформа за життя та мир» — 20;
- «За майбутнє" - 10;
- «Голос» — 18;
- «Довіра» — 14;
- «Відновлення України» — 8;
- позафракційні — 13.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв про намір запропонувати Раді підтримати кандидатуру Умєрова на посаду очільника Міноборожи.
Чекаємо сьогодні на внесення пропозиції від Президента призначити його Міністра оборони України, а завтра голосування, — зазначив Железняк.