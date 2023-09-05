Рада звільнила Умєрова з посади голови Фонду держмайна

Рустем Умєров, фото: Focus.ua

https://racurs.ua/ua/n186917-rada-zvilnyla-umierova-z-posady-golovy-fondu-derjmayna.html

Ракурс

Верховна Рада звільнила Рустема Умєрова з посади голови Фонду державного майна України.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За відповідне рішення проголосували 302 народні обранці:

«Слуга народу» — 208;

«Європейська солідарність» — 0;

«Батьківщина» — 11;

«Платформа за життя та мир» — 20;

«За майбутнє" - 10;

«Голос» — 18;

«Довіра» — 14;

«Відновлення України» — 8;

позафракційні — 13.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв про намір запропонувати Раді підтримати кандидатуру Умєрова на посаду очільника Міноборожи.