Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рустем Умєров, фото: Focus.ua

Рада звільнила Умєрова з посади голови Фонду держмайна

5 вер 2023, 15:11
999

Верховна Рада звільнила Рустема Умєрова з посади голови Фонду державного майна України.


.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За відповідне рішення проголосували 302 народні обранці:

  • «Слуга народу» — 208;
  • «Європейська солідарність» — 0;
  • «Батьківщина» — 11;
  • «Платформа за життя та мир» — 20;
  • «За майбутнє" - 10;
  • «Голос» — 18;
  • «Довіра» — 14;
  • «Відновлення України» — 8;
  • позафракційні — 13.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв про намір запропонувати Раді підтримати кандидатуру Умєрова на посаду очільника Міноборожи.

Чекаємо сьогодні на внесення пропозиції від Президента призначити його Міністра оборони України, а завтра голосування, — зазначив Железняк.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів