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Ракурс
Россияне разграбили завод в Токмаке

Рашисты начали разграблять Запорожье из-за трудностей на фронте — ЦНС

5 сен 2023, 15:28
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Російські загарбники через складну для себе ситуацію на південному фронті почали грабувати підприємства у Запорізькій області.


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Про це сьогодні, 5 вересня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Так, в тимчасово окупованому Токмаці окупанти розграбували місцевий ковальсько-штампувальний завод. Більшість обладнання була вивезена військовими й подальша його доля невідома, — зазначають у ЦНС.

За інформацією ЦНС, наразі місцевою окупаційною владою розроблений план вивозу інших матеріальних цінностей захопленого міста, який буде приведений в дію у разі провадження погіршення ситуації для окупантів.

Источник: Ракурс


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