Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
500 тыс. долларов получит 28-летний пилот, привезший вертолет рф Ми-8

500 тыс. долларов получит 28-летний пилот, привезший вертолет рф Ми-8

5 сен 2023, 19:57
999

Пілот переміщеного в Україну російського вертольота Мі-8 28-річний Максим Кузьмінов отримає винагороду — 500 тис. дол. у гривневому еквіваленті.


.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Українська розвідка закликає росіян наслідувати цей приклад.

Звичайно, в національній валюті. Є офіційне законодавство, відповідний закон, підписаний президентом України в квітні 2022 року про відповідну компенсацію в разі, якщо людина переходить на бік України разом з технікою. Україна — демократична правова держава, ми і власні зобов’язання виконуємо і міжнародного права (дотримуємось). Тому ще раз — ті росіяни, які не хочуть ставати військовими злочинцями, будь ласка, здавайтесь, переходьте на український бік і захищайте вже власну честь і совість, боріться проти путінського режиму, — зазначив Юсов.

Нагадаємо, нещодавно гелікоптер Мі-8 армії рф опинився в Україні внаслідок тривалої спецоперації ГУР Міноборони. Пілот і його сімʼя перебувають в Україні, родину завчасно вивезли з рф. Мі-8 залишився в Україні разом із деталями до літаків-винищувачів.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров