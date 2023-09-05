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500 тис. доларів отримає 28-річний пілот, який привіз вертоліт рф Мі-8
500 тис. доларів отримає 28-річний пілот, який привіз вертоліт рф Мі-8https://racurs.ua/ua/n186927-500-tys-dolariv-otrymaie-28-richnyy-pilot-yakyy-pryviz-vertolit-rf-mi-8.htmlРакурс
Пілот переміщеного в Україну російського вертольота Мі-8 28-річний Максим Кузьмінов отримає винагороду — 500 тис. дол. у гривневому еквіваленті.
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Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.
Українська розвідка закликає росіян наслідувати цей приклад.
Звичайно, в національній валюті. Є офіційне законодавство, відповідний закон, підписаний президентом України в квітні 2022 року про відповідну компенсацію в разі, якщо людина переходить на бік України разом з технікою. Україна — демократична правова держава, ми і власні зобов’язання виконуємо і міжнародного права (дотримуємось). Тому ще раз — ті росіяни, які не хочуть ставати військовими злочинцями, будь ласка, здавайтесь, переходьте на український бік і захищайте вже власну честь і совість, боріться проти путінського режиму, — зазначив Юсов.
Нагадаємо, нещодавно гелікоптер Мі-8 армії рф опинився в Україні внаслідок тривалої спецоперації ГУР Міноборони. Пілот і його сімʼя перебувають в Україні, родину завчасно вивезли з рф. Мі-8 залишився в Україні разом із деталями до літаків-винищувачів.